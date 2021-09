SUMMONS (Family Law) FL-110

CITACIÓN (Derecho familiar) FL-110

CASE NUMBER (NÚMERO DE CASO):

19STFL01595

NOTICE TO RESPONDENT (Name) AVISO

AL DEMANDADO (Nombre): Renee Marie Cruz

You have been sued. Lo han demandado.

Petitioner’s name is Nombre del demandante:

Henry Omar Cruz

You have 30 calendar days after this Summons and Petition are served on you to file a Response (form FL-120 or FL-123) at the court and have a copy served on the petitioner. A letter or phone call will not protect you.

If you do not file your Response on time, the court may make orders affecting your marriage or domestic partnership, your property, and custody of your children. You may be ordered to pay support and attorney fees and costs.

For legal advice, contact a lawyer immediately. Get help finding a lawyer at the California Courts Online Self-Help Center (www.courtinfo.ca.gov/selfhelp),at the California Legal Services Web site (www. lawhelpcalifornia.org), or by contacting yourlocal county bar association.

NOTICE: The restraining orders on page 2: are effective against both spouses or domestic partners until the petition is dismissed, a judgment is entered, or the court makes further orders. These orders are enforceable anywhere in California by any law enforcement officer who has received or seen a copy of them.

FEE WAIVER: If you cannot pay the filing fee, ask the clerk for a fee waiver form. The court may order you to pay back all or part of the fees and costs that the court waived for you or the other party.

Tiene 30 días de calendario después de haber recibido la entrega legal de esta Citación y Petición para presentar una Respuesta (formulario FL-120) ante la corte y efectuar la entrega legal de una copia al demandante. Una carta o llamada telefónica o una audiencia de la corte no basta para protegerlo.

Si no presenta su Respuesta a tiempo, la corte puede dar órdenes que afecten su matrimonio o pareja de hecho, sus bienes y la custodia de sus hijos. La corte también le puede ordenar que pague manutención, y honorarios y costos legales.

Para asesoramiento legal, póngase en contacto de inmediato con un abogado. Puede obtener información para encontrar un abogado en el Centro de Ayuda de las Cortes de California (www.sucorte.ca.gov), en el sitio web de los Servicios Legales de California (www.lawhelpca.org) o poniéndose en contacto con el colegio de abogados de su condado.

AVISO—LAS ÓRDENES DE RESTRICCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 2: Las órdenes de restricción están en vigencia en cuanto a ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho hasta que se despida la petición, se emita un fallo o la corte dé otras órdenes. Cualquier agencia del orden público que haya recibido o visto una copia de estas órdenes puede hacerlas acatar en cualquier lugar de California.

EXENCIÓN DE CUOTAS: Si no puede pagar la cuota de presentación, pida al secretario un formulario de exención de cuotas. La corte puede ordenar que usted pague, ya sea en parte o por completo, las cuotas y costos de la corte previamente exentos a petición de usted o de la otra parte.

The name and address of the court are (El nombre y dirección de la corte son): SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES, Central District – Stanley Mosk Courthouse, 111 N. Hill Street, Los Angeles, CA 90012

The name, address, and telephone number of the petitioner’s attorney, or the petitioner without an attorney, are: (El nombre, dirección y número de teléfono del abogado del demandante, o del demandante si no tiene abogado, son):

Law Offices of Steve Lopez

8562 Florence Avenue, Downey, CA 90240

Phone: (562)904-1193

Date (Fecha): Feb 11, 2019 Sherri R. Carter, Clerk, by (Secretario, por), Rebecca Baker-Stilles, Deputy (Asistente)

STANDARD FAMILY LAW RESTRAINING ORDERS Starting immediately, you and your spouse or domestic partner are restrained from: (1.) removing the minor children of the parties from the state or applying for a new or replacement passport for those minor children without the prior written consent of the other party or an order of the court; (2.) cashing, borrowing against, canceling, transferring, disposing of, or changing the beneficiaries of any insurance or other coverage, including life, health, automobile, and disability, held for the benefit of the parties and their minor children; (3.) transferring, encumbering, hypothecating, concealing, or in any way disposing of any property, real or personal, whether community, quasi-community, or separate, without the written consent of the other party or an order of the court, except in the usual course of business or for the necessities of life; and (4.) creating a nonprobate transfer or modifying a nonprobate transfer in a manner that affects the disposition of property subject to the transfer, without the written consent of the other party or an order of the court. Before revocation of a nonprobate transfer can take effect or a right of survivorship to property can be eliminated, notice of the change must be filed and served on the other party.

You must notify each other of any proposed extraordinary expenditures at least five business days prior to incurring these extraordinary expenditures and account to the court for all extraordinary expenditures made after these restraining orders are effective. However, you may use community property, quasi-community property, or your own separate property to pay an attorney to help you or to pay court costs.

NOTICE—ACCESS TO AFFORDABLE HEALTH INSURANCE: Do you or someone in your household need affordable health insurance? If so, you should apply for Covered California. Covered California can help reduce the cost you pay towards high quality affordable health care. For more information, visit www.coveredca.com. Or call Covered California at 1-800-300-1506.

WARNING—IMPORTANT INFORMATION California law provides that, for purposes of division of property upon dissolution of a marriage or domestic partnership or upon legal separation, property acquired by the parties during marriage or domestic partnership in joint form is presumed to be community property. If either party to this action should die before the jointly held community property is divided, the language in the deed that characterizes how title is held (i.e., joint tenancy, tenants in common, or community property) will be controlling, and not the community property presumption. You should consult your attorney if you want the community property presumption to be written into the recorded title to the property.

ÓRDENES DE RESTRICCIÓN ESTÁNDAR DE DERECHO FAMILIAR. En forma inmediata, usted y su cónyuge o pareja de hecho tienen prohibido:

(1.) llevarse del estado de California a los hijos menores de las partes, o solicitar un pasaporte nuevo o de repuesto para los hijos menores, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte o sin una orden de la corte; (2.) cobrar, pedir prestado, cancelar, transferir, deshacerse o cambiar el nombre de los beneficiarios de cualquier seguro u otro tipo de cobertura, como de vida, salud, vehículo y discapacidad, que tenga como beneficiario(s) a las partes y su(s) hijo(s) menor(es); (3.) transferir, gravar, hipotecar, ocultar o deshacerse de cualquier manera de cualquier propiedad, inmueble o personal, ya sea comunitaria, cuasicomunitaria o separada, sin el consentimiento escrito de la otra parte o una orden de la corte, excepto en el curso habitual de actividades personales y comerciales o para satisfacer las necesidades de la vida; y (4.) crear o modificar una transferencia no testamentaria de manera que afecte la asignación de una propiedad sujeta a transferencia, sin el consentimiento por escrito de la otra parte o una orden de la corte. Antes de que se pueda eliminar la revocación de una transferencia no testamentaria, se debe presentar ante la corte un aviso del cambio y hacer una entrega legal de dicho aviso a la otra parte.

Cada parte tiene que notificar a la otra sobre cualquier gasto extraordinario propuesto por lo menos cinco días hábiles antes de realizarlo, y rendir cuenta a la corte de todos los gastos extraordinarios realizados después de que estas órdenes de restricción hayan entrado en vigencia. No obstante, puede usar propiedad comunitaria, cuasicomunitaria o suya separada para pagar a un abogado que lo ayude o para pagar los costos de la corte.

AVISO—ACCESO A SEGURO DE SALUD MÁS ECONÓMICO: ¿Necesita seguro de salud a un costo asequible, ya sea para usted o alguien en su hogar? Si es así, puede presentar una solicitud con Covered California. Covered California lo puede ayudar a reducir el costo que paga por seguro de salud asequible y de alta calidad. Para obtener más información, visite www.coveredca.com. O llame a Covered California al 1-800-300-0213

ADVERTENCIA—IMFORMACIÓN IMPORTANTE De acuerdo a la ley de California, las propiedades adquiridas por las partes durante su matrimonio o pareja de hecho en forma conjunta se consideran propiedad comunitaria para fines de la división de bienes que ocurre cuando se produce

una disolución o separación legal del matrimonio o pareja de hecho. Si cualquiera de las partes de este caso llega a fallecer antes de que se divida la propiedad comunitaria de tenencia conjunta, el destino de la misma quedará determinado por las cláusulas de la escritura correspondiente que describen su tenencia (por ej., tenencia conjunta, tenencia en común o propiedad comunitaria) y no por la presunción de propiedad comunitaria. Si quiere que la presunción comunitaria quede registrada en la escritura de la propiedad, debería consultar con un abogado.

Law Office of Steve Lopez Attorney’s at Law 8562 Florence Ave., Downey, CA 90240 T: 562.904.1193 F. 562.262.2846

Sep 3,10,17,24, 2021

Comments

comments