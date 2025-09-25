Top Projects 2025 Award Winners Announced

Community Catalyst of the Year: East Fork Lewis River Connection
Residential Projects
Project Number: 4
Name On Project: Nightshade Short Plat
Project Owner: Omega NW Inc. & Parker Lake Properties, LLC
General Contractor: Legacy 6, Inc
Developer: Omega NW
Project Number: 3
Name On Project: 132nd Avenue Cottages
Project Owner: Evergreen Habitat for Humanity
General Contractor: Premier Civil Works, Inc.
Developer: Evergreen Habitat for Humanity
Project Number: 2
Name On Project: Ridgefield Heights, Phases 3, 4, and 5
Project Owner: Lennar Northwest LLC
General Contractor: Rotschy Inc
Developer: Lennar Northwest, LLC
WINNER
Project Number: 1
Name On Project: Beverly Subdivision, Phase II
Project Owner: LGI Homes
General Contractor: Rotschy, Inc
Developer: LGI Homes
Commercial Projects
Project Number: 10
Name On Project: Pacific Golf & Turf
Project Owner: Mark Dawkins
General Contractor: Jackson Contracting LLC
Developer DT Realty LLC
Project Number: 9
Name On Project: KinderCare Battleground
Project Owner: Terra Form Company
General Contractor: West Coast Construction
Project Developer Terra Form
Project Number: 8
Name On Project: Children’s Village
Project Owner: S&D 20th Avenue Holding, LLC
General Contractor: Jackson Contracting
Developer: S&D 20th Avenue Holding, LLC
Project Number: 7
Name On Project: KinderCare Ridgefield
Project Owner: Terra Form Company
General Contractor: West Coast Underground
Developer: Terra Form Company
Project Number: 6
Name On Project: Majestic industrial Center
Project Owner: Crown Development Group
General Contractor: Tapani Inc.
Developer: Crown Development Group
Project Number: 5
Name On Project: Evergreen Bible Church
Project Owner: Pastor Tony Beck
General Contractor: JH Contracting
Project Number: 4
Name On Project: Airgas Vancouver Distribution
Project Owner: Airgas Air liquid company
General Contractor: Anderson Construction
Project Number 3
Name Brush Prarie Church
Owner brush prairie Church
General contractor – Jackson Construction
Project Number: 2
Name On Project: Majestic Industrial Phase 1
Project Owner: Majestic Development
General Contractor: Legacy 6, Perlo Construction, Bunch Construction
WINNER
Project Number: 1
Name On Project: Guild Road Industrial
Project Owner: Maryann and Mike Leboki
General Contractor: Kirkland Construction Group
Developer: Kirkland Development LLC
Public Works Projects
Project Number: 9
Name On Project: Southwest Washington grain Project
Project Owner: Port of Chehalis
General Contractor: Tapani, Inc.
Project Number: 8
Name On Project: Tukes Mountain Reservoir No. 6
Project Owner: City of Battleground
General Contractor: Tapani Inc
Project Number: 7
Name On Project: Curtin Creek Community Park
Project Owner: Clark County Parks and Nature – Lynde Wallick
General Contractor: Tapani Inc
Project Number: 6
Name On Project: NW 99th Street Water transmission Main Phase 1
Project Owner: Clark Public Utilities
General Contractor: Rotschy Inc
Project Number: 5
Name On Project: Lower Prune Hill Booster Station& Reservoir 1
Project Owner: City of Camas
General Contractor: Tapani Inc
Project Number: 4
Name On Project: Washougal Towncenter Revitalization
Project Owner: City of Washougal
General Contractor: Colf Construction
Project Number: 3
Name On Project: Terminal 1 Bulkhead Wall & Ground Improvements
Project Owner: Port of Vancouver
General Contractor: Advanced American Construction, inc.
Project Number: 2
Name On Project: East Fork Lewis River Connection
Project Owner: Lower Columbia Estuary Partnership
General Contractor: Tapani, inc.
WINNER
Project Number: 1
Name On Project: Northeast 137th Avenue Corridor Project
Project Owner: City of Vancouver
General Contractor: Tapani, Inc.
Multi Family Projects
Project Number: 4
Name On Project: Lincoln Place Apartments
Project Owner: Vancouver Housing Authority
General Contractor: TEAM Construction LLC
Project Number: 3
Name On Project: ONE-TwentyUp
Project Owner: Romano Capital
General Contractor: Tapani inc.
Developer: Ginn Development LLC
Project Number: 2
Name On Project: Jailen’s Point
Project Owner: MAJ Development Corporation
General Contractor: TEAM Construction
WINNER
Project Number: 1
Name On Project: ONE26 Vista
Project Owner: Vista residential Partners
General Contractor: Columbia Pacific Construction
Developer: Tapani Inc.