Top Projects 2025 Award Winners Announced

Residential Projects

Project Number: 4

Name On Project: Nightshade Short Plat

Project Owner: Omega NW Inc. & Parker Lake Properties, LLC

General Contractor: Legacy 6, Inc

Developer: Omega NW

Project Number: 3

Name On Project: 132nd Avenue Cottages

Project Owner: Evergreen Habitat for Humanity

General Contractor: Premier Civil Works, Inc.

Developer: Evergreen Habitat for Humanity

Project Number: 2

Name On Project: Ridgefield Heights, Phases 3, 4, and 5

Project Owner: Lennar Northwest LLC

General Contractor: Rotschy Inc

Developer: Lennar Northwest, LLC

WINNER

Project Number: 1

Name On Project: Beverly Subdivision, Phase II

Project Owner: LGI Homes

General Contractor: Rotschy, Inc

Developer: LGI Homes

Commercial Projects

Project Number: 10

Name On Project: Pacific Golf & Turf

Project Owner: Mark Dawkins

General Contractor: Jackson Contracting LLC

Developer DT Realty LLC

Project Number: 9

Name On Project: KinderCare Battleground

Project Owner: Terra Form Company

General Contractor: West Coast Construction

Project Developer Terra Form

Project Number: 8

Name On Project: Children’s Village

Project Owner: S&D 20th Avenue Holding, LLC

General Contractor: Jackson Contracting

Developer: S&D 20th Avenue Holding, LLC

Project Number: 7

Name On Project: KinderCare Ridgefield

Project Owner: Terra Form Company

General Contractor: West Coast Underground

Developer: Terra Form Company

Project Number: 6

Name On Project: Majestic industrial Center

Project Owner: Crown Development Group

General Contractor: Tapani Inc.

Developer: Crown Development Group

Project Number: 5

Name On Project: Evergreen Bible Church

Project Owner: Pastor Tony Beck

General Contractor: JH Contracting

Project Number: 4

Name On Project: Airgas Vancouver Distribution

Project Owner: Airgas Air liquid company

General Contractor: Anderson Construction

Project Number 3

Name Brush Prarie Church

Owner brush prairie Church

General contractor – Jackson Construction

Project Number: 2

Name On Project: Majestic Industrial Phase 1

Project Owner: Majestic Development

General Contractor: Legacy 6, Perlo Construction, Bunch Construction

WINNER

Project Number: 1

Name On Project: Guild Road Industrial

Project Owner: Maryann and Mike Leboki

General Contractor: Kirkland Construction Group

Developer: Kirkland Development LLC